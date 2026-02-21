Il Cagliari chiude in 10, ma resiste alla Lazio: 0-0 tra Pisacane e Sarri
Termina sul risultato di 0-0 il match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Lazio, valido per la 26ª giornata di Serie A. Si dividono la posta in palio Fabio Pisacane e Maurizio Sarri: i rossoblu riescono a resistere al finale in dieci uomini, dall'85esimo per l'espulsione di Mina, in una gara con davvero poche occasioni. I biancocelesti con il pari restano al nono posto e lontani dalla zona Europa, mentre i sardi si portano momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cagliari-Lazio 0-0:
1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 25 partite giocate
3 - Napoli 50 punti, 25 partite giocate
4 - Roma 47 punti, 25 partite giocate
5 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
6 - Como 45 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 42 punti, 25 partite giocate
8 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
9 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate
10 - Bologna 33 punti, 25 partite giocate
11 - Udinese 32 punti, 25 partite giocate
12 - Parma 29 punti, 25 partite giocate
13 - Cagliari 29 punti, 26 partite giocate
14 - Torino 27 punti, 25 partite giocate
15 - Genoa 24 punti, 25 partite giocate
16 - Cremonese 24 punti, 25 partite giocate
17 - Lecce 24 punti, 26 partite giocate
18 - Fiorentina 21 punti, 25 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 26 partite giocate
