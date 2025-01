Ufficiale Accostato al Napoli, Renato Veiga è della Juventus: cifre e dettagli

La Juventus, dopo le visite mediche e la firma delle scorse ore, ha annunciato con un comunicato sul proprio sito l'acquisto di Renato Veiga, difensore portoghese classe 2003 che fu accostato anche al Napoli ad inizio della finestra di mercato arriva in prestito dal Chelsea. "La Juventus è felice di accogliere un nuovo acquisto in questo mercato di gennaio: Renato Veiga, difensore del Chelsea, passa in prestito in bianconero fino al termine della stagione 2024/25", si legge nella nota del club bianconero.

All'interno del comunicato, emergono poi i dettagli economici che fanno da contorno all'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore

Da Palma Veiga Renato a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Un prestito oneroso quindi, col Chelsea che al termine del periodo pattuito potrà incassare fino a 3,8 milioni più ulteriori 1,5 di bonus (cifra in cui è però conteggiato anche lo stipendio del calciatore).