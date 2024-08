Accostato al Napoli, Zaniolo racconta la scelta Atalanta: "Non ho ascoltato nessun altro"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di quest'oggi a Zingonia, Nicolò Zaniolo, nuovo acquisto dell'Atalanta, ha parlato degli ultimi due anni di carriera, fra Roma, Galatasaray e Aston Villa. "Quando sono andato via dalla Roma volevo fare un'altra esperienza, all'estero, perché ti fa maturare come persona e come uomo. Avevo bisogno e volontà di voler cambiare, ciò non vuol dire che cancellerei tutto di questi due anni. Tante cose negative, ma anche positive. Ora sono felice di essere tornato in Italia e non vedo l'ora di iniziare".

Sulla scelta dell'Atalanta.

"Appena ho saputo l'interesse di questa società non ho più sentito nessun'altra squadra, non ho esitato a scegliere questo progetto. Per me è il passo più adatto alla sua carriera. Sappiamo quanto il mister sia bravo a valorizzare i giovani, a tirare fuori il meglio da ogni atleta. Quando è uscita l'Atalanta a chiamarmi è stato lui, dopo che si è manifestato l'interesse la mia volontà era solo questa. Ho valutato che fosse l'opportunità più importante e da prendere".

Due anni fa non rinnovò il contratto con la Roma perché voleva la Juventus, poi è andata come è andata. L'Atalanta può essere la sua Juventus?

"Lo sta dimostrando anno dopo anno che non è più una realtà, è una certezza, noi dobbiamo essere bravi come abbiamo fatto gli anni precedenti, i risultati sicuramente arriveranno".