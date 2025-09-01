Ufficiale Accostato al Napoli, Zhegrova è della Juve: cifre e formula dell'affare

Dopo Openda, la Juventus piazza anche il colpo Edon Zhegrova nell'ultimo giorno di questa finestra estiva di calciomercato. I bianconeri prelevano l'esterno kosovaro dal Lille per una cifra, va detto, non proibitiva: operazione a titolo definitivo da 14,3 milioni di euro per il cartellino più 1,2 milioni di oneri accessori; ci sono inoltre i bonus per un massimo di 3 milioni. Zhegrova era stato accostato anche al Napoli, sia lo scorso gennaio per sostituire Kvaratskhelia, sia in questa sessione nella fase iniziale.

Di seguito il comunicato del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società LOSC Lille per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edon Zhegrova, a fronte di un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,2 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".