Ufficiale Fu accostato al Napoli, Borrelli lascia il Cagliari e vola in Turchia

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Gennaro Borrelli lascia il Cagliari e va in Super Lig turca: l’attaccante (che fu accostato al Napoli) si trasferisce in prestito con diritto di riscatto

Gennaro Borrelli lascia il Cagliari e la Serie A per proseguire la propria stagione in Turchia. Il centravanti classe 2000, accostato anche al Napoli durante la finestra di calciomercato estiva del 2025, si trasferisce al Çaykur Rizespor in prestito fino al termine dell’annata 2026/27. Nell’accordo è stato inserito anche un diritto di riscatto in favore del club turco, come precisato nel comunicato ufficiale della società sarda. Per l'attaccante comincia così la prima esperienza fuori dal calcio italiano.

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