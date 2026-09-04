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Genoa-Como, formazioni ufficiali: Fabregas fa un solo cambio dopo il Napoli

Genoa-Como, formazioni ufficiali: Fabregas fa un solo cambio dopo il NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:05Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Ferraris tra Genoa e Como, anticipo della terza giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajic, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas