Ufficiale
Genoa-Como, formazioni ufficiali: Fabregas fa un solo cambio dopo il Napoli
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Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Ferraris tra Genoa e Como, anticipo della terza giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajic, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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