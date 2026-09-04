Higuain, senti Gasperini: "Malen potrebbe insidiare il record dei 36 gol"

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Donyell Malen come Gonzalo Higuain? Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, non esclude che possa riscriversi il record di gol in Serie A

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

Su Malen e il record di Higuain:

"Mi ha colpito il primo tocco, con cui riesce a crearsi lo spazio. Con il secondo prepara la giocata e con il terzo calcia. Mi sono detto che, avvicinandolo alla porta, sarebbe diventato letale. Se dovesse insidiare il record dei 36 gol di Higuain, non mi sorprenderebbe. Deve mantenere la fame anche dopo aver segnato. A Lecce si può sbagliare, ma c'è modo e modo".

Sul sogno scudetto:

"I sogni non si soffocano mai. L'importante è sapere che, quando suona la sveglia, la realtà è un'altra cosa. Poi, se vivi la realtà nel modo giusto, puoi anche farla combaciare con i sogni".

Sullo scontro diretto con l'Atalanta:

"L'Atalanta è fortissima, con il potere economico di una big. Come lo scorso anno, resta un punto di riferimento. Sapevo che se fossimo finiti davanti all'Atalanta, avremmo avuto buone possibilità di Champions, perché per otto anni la Roma era sempre arrivata dietro".