Inter, il nuovo ds Baccin: "Un grazie ad Ausilio, ci siamo confrontati"

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Dario Baccin è il successore di Piero Ausilio nel ruolo di direttore sportivo dell'Inter: oggi è stato presentato in conferenza stampa.

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è presente in sala stampa ad Appian Gentile, al fianco di Cristian Chivu, per la conferenza stampa in vista della gara con il Napoli. Presente anche il nuovo direttore sportivo, Dario Baccin, annunciato così da Marotta: “Non abbisogna di presentazioni particolari, è un motivo di grande orgoglio per noi. Confidiamo nella sua grande ed elevata professionalità, anche per i valori umani che rappresenta e gli diamo il benvenuto in questa nuova veste”.

Prende poi parola lo stesso Baccin: “Parlare oggi ha un significato ancora maggiore, nel giorno dei 20 anni dalla scomparsa di Giacinto Facchetti, un monumento per la storia di questo club. Dico grazie alla proprietà e al presidente, che hanno deciso di darmi questo grandissimo ruolo: è un grande attestato di stima e sono profondamente grato per questa bellissima opportunità.

Un grazie va anche a Piero (Ausilio, ndr), con cui ho condiviso gli ultimi dieci anni della mia vita. Se oggi sono qui con grande serenità morale è anche per il confronto che abbiamo avuto negli ultimi giorni. A Chivu ci lega un rapporto di tanti anni passati al settore giovanile, con grandi soddisfazioni e una formazione incredibile per lui. Ritrovarci oggi, dopo tanti anni di gavetta, è molto gratificante”.