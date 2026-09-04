Il Como fa quello che vuole, 4-1 al Genoa: Fabregas manda un messaggio al campionato

vedi letture

Serie A, Genoa-Como 1-4: dominante la squadra di Cesc Fabregas, già seria concorrente per lo scudetto. Notte fonda per gli uomini di Daniele De Rossi

Altra vittoria dominante del Como che rifila il poker al Genoa, nell'anticipo del Ferraris. Gara sbloccata da Osmajic al 19', poi parte subito la rimonta dei lariani: gol di Baturina, Diao e Nico Paz nel primo tempo; nella ripresa ancora Diao a firmare la doppietta personale ed il definitivo 4-1. La squadra di Cesc Fabregas manda un messaggio chiaro al campionato: ci sono anche loro per la lotta Scudetto. Notte fonda invece per gli uomini di Daniele De Rossi che escono sconfitti per la terza volta di fila in questo avvio di Serie A.

Serie A, la classifica dopo l’anticipo della 3ª giornata

1 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Roma 6 punti, 8 gol fatti e 0 gol subiti

3 - Inter 6 punti, 5 gol fatti e 1 gol subito

4 - Milan 6 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito

5 - Juventus 6 punti, 3 gol fatti e 0 gol subiti

6 - Atalanta 6 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito

7 - Lazio 6 punti, 2 gol fatti e 0 gol subiti

8 - Udinese 4 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti

9 - Frosinone 3 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito

10 - Napoli 3 punti, 3 gol fatti e 2 gol subiti

11 - Sassuolo 3 punti, 3 gol fatti e 3 gol subiti

12 - Cagliari 3 punti, 1 gol fatto e 1 gol subito

13 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti

14 - Torino 0 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti

15 - Bologna 0 punti, 0 gol fatti e 2 gol subiti

16 - Parma 0 punti, 0 gol fatti e 3 gol subiti

17 - Monza 0 punti, 3 gol fatti e 7 gol subiti

18 - Venezia 0 punti, 0 gol fatti e 4 gol subiti

19 - Genoa 0 punti, 1 gol fatto e 7 gol subiti

20 - Fiorentina 0 punti, 0 gol fatti e 7 gol subiti