Il Como fa quello che vuole, 4-1 al Genoa: Fabregas manda un messaggio al campionato
Altra vittoria dominante del Como che rifila il poker al Genoa, nell'anticipo del Ferraris. Gara sbloccata da Osmajic al 19', poi parte subito la rimonta dei lariani: gol di Baturina, Diao e Nico Paz nel primo tempo; nella ripresa ancora Diao a firmare la doppietta personale ed il definitivo 4-1. La squadra di Cesc Fabregas manda un messaggio chiaro al campionato: ci sono anche loro per la lotta Scudetto. Notte fonda invece per gli uomini di Daniele De Rossi che escono sconfitti per la terza volta di fila in questo avvio di Serie A.
Serie A, la classifica dopo l’anticipo della 3ª giornata
1 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti
2 - Roma 6 punti, 8 gol fatti e 0 gol subiti
3 - Inter 6 punti, 5 gol fatti e 1 gol subito
4 - Milan 6 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito
5 - Juventus 6 punti, 3 gol fatti e 0 gol subiti
6 - Atalanta 6 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito
7 - Lazio 6 punti, 2 gol fatti e 0 gol subiti
8 - Udinese 4 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti
9 - Frosinone 3 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito
10 - Napoli 3 punti, 3 gol fatti e 2 gol subiti
11 - Sassuolo 3 punti, 3 gol fatti e 3 gol subiti
12 - Cagliari 3 punti, 1 gol fatto e 1 gol subito
13 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti
14 - Torino 0 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti
15 - Bologna 0 punti, 0 gol fatti e 2 gol subiti
16 - Parma 0 punti, 0 gol fatti e 3 gol subiti
17 - Monza 0 punti, 3 gol fatti e 7 gol subiti
18 - Venezia 0 punti, 0 gol fatti e 4 gol subiti
19 - Genoa 0 punti, 1 gol fatto e 7 gol subiti
20 - Fiorentina 0 punti, 0 gol fatti e 7 gol subiti
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