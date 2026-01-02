Acerbi ai saluti? Può dire addio all'Inter e ritrovare subito Inzaghi

Acerbi ai saluti? Può dire addio all'Inter e ritrovare subito Inzaghi
Ieri alle 23:40Serie A
di Fabio Tarantino

L'Inter ci prova per Cancelo. La società nerazzurra sta lavorando per riportare in Italia il portoghese, in uscita dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club saudita potrebbe lasciarlo partire pagando parte dello stipendio del giocatore.

Nella trattativa, inoltre, potrebbe finirci anche Francesco Acerbi: l'ex centrale della Lazio, in scadenza a giugno, ritroverebbe il suo vecchio allenatore sia nella Capitale che a Milano. 