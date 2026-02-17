Ufficiale Inter in emergenza: Calhanoglu e Frattesi ko per la Champions

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - L'Inter è partita per la Norvegia senza Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. I nerazzurri sono decollati infatti in mattinata verso Bodo, dove domani sfideranno i padroni di casa nell'andata dei playoff di Champions League, con due assenze pesanti: il turco (rientrato sabato con la Juventus dopo uno stop di un mese) è rimasto a Milano a causa un affaticamento al quadricipite della gamba destra e si é preferito non rischiare, anche considerando le temperature e il campo sintetico, mentre l'italiano è stato fermato da un problema gastrointestinale. (ANSA).