Ufficiale

Inter, finalmente parla Bastoni: oggi conferenza con Chivu prima della Champions

Inter, finalmente parla Bastoni: oggi conferenza con Chivu prima della ChampionsTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:58Serie A
di Fabio Tarantino

Alessandro Bastoni è pronto a dire la sua, e lo farà oggi nella conferenza stampa della vigilia di Bodo/Glimt-Inter. Il difensore nerazzurro, alle 18, sarà a fianco di Cristian Chivu nell'appuntamento Uefa in cui, di solito, si affrontano i temi della partita del giorno prima - playoff Champions - ma probabilmente ci saranno anche domande su quanto accaduto sabato sera a San Siro. 