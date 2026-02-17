Polemiche anche intorno all'Inter U23. L'Ospitaletto denuncia: "Arbitraggio scandaloso"

Dopo gli strascichi del Derby d'Italia, anche l'Inter U23 finisce sotto la lente di ingrandimento per episodi arbitrali. Denunciati nel post gara infuocato dall'Ospitaletto, che in uno dei match conclusivi della 27ª giornata del campionato di Serie C - Girone A - ha pareggiato con i baby nerazzurri, chiudendo il match di ieri sera sul due a due.

Non le ha certo mandate a dire il Direttore Sportivo degli orange Paolo Musso, che senza mezzi termini ha attaccato l'operato del direttore di gara: "Una sconfitta contro l'Inter U23 sarebbe stata immeritata, penso che la squadra oggi (ieri, ndr) sia stata encomiabile ancora una volta e penso si sia a commentare un arbitraggio a dir poco scandaloso, che è stato rivolto tutta la partita ad avvantaggiare l'Inter con situazioni che sono palesi, chiari e limpide: questa cosa non va bene".