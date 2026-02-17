Bastoni, la moglie: "Sempre al tuo fianco, fiera dell'uomo che dimostri di essere ogni giorno"

Oggi alle 21:10Serie A
di Francesco Carbone

Il clima attorno al discusso episodio del Derby d’Italia continua a essere teso. Dopo le scuse pubbliche di Alessandro Bastoni, pronunciate in conferenza stampa a Bodø per quanto accaduto nella sfida contro la Juventus, sulla vicenda dell’espulsione di Pierre Kalulu è intervenuta per la prima volta anche la moglie del difensore dell’Inter, Camilla Bresciani.

Non è stato possibile commentare direttamente i post sui social, dal momento che le interazioni sui profili della coppia sono state bloccate in seguito a una serie di minacce ricevute da entrambi. Camilla ha però scelto di esprimersi attraverso le Instagram Stories, condividendo un estratto video di un’intervista al marito e accompagnandolo con un messaggio breve ma significativo: “Sempre al tuo fianco, fiera dell’uomo e del professionista che dimostri di essere ogni giorno”, con un cuore a chiudere il pensiero.