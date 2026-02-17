Atalanta, Zalewski dopo il ko di Dortmund: “Ora dobbiamo pensare al Napoli!”

Nicola Zalewski, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Borussia Dortmund. Le sue parole: "Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso gol dopo 3 minuti che inevitabilmente ha indirizzato la gara. Non abbiamo sfruttato le occasioni, a cinque minuti dalla fine del primo tempo non dovevamo prendere gol ma la prima partita è andata. Dobbiamo pensare al Napoli adesso".

Ci sono i requisiti per ribaltarla? "Sì, siamo consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo preparato la gara bene ma non abbiamo sfruttato i loro punti deboli. Ce la giochiamo al ritorno".

Sono mancati Raspadori e De Ketelaere? "Sì, sono due grandi giocatori fondamentali. Facciamo fatica ad arrivare a concludere ma con il senno di poi è facile. Siamo un gruppo forte al di là di chi manca".

Sulla mancata qualificazione diretta: "Questo è il calcio, siamo consapevoli di esser forti e ce la giocheremo fino all'ultimo in tutte le competizioni".