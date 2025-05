Ultim'ora Allegri al Milan, è fatta! Annuncio da Milano: "Accordo fino al 2028!"

Accostato al Napoli in caso di eventuale addio di Conte, Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. Il club di via Aldo Rossi e il tecnico livornese, che è già stato sulla panchina del Diavolo dall'estate 2010 a gennaio 2014, hanno trovato l'accordo definitivo sulla base di un triennale da cinque milioni di euro più due di bonus.

Allegri come detto sembrava destinato al Napoli che lo aveva scelto come eventuale sostituto di Antonio Conte, ma ormai Conte sembra orientato a restare in azzurro. Decisivo un blitz nelle scorse ore del nuovo ds milanista Igli Tare che lo ha incontrato per sbloccare la situazione. Poco fa è arrivato l'ok dell'allenatore alla proposta di contratto inviata ieri sera. Lo riporta Milannews.it.