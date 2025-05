Como, blindato Fabregas: rinnovo a un passo e pronto mercato super

Cesc Fabregas continuerà ad essere l'allenatore del Como dopo l'ottimo lavoro svolto in questa stagione. Lo spagnolo era stato accostato a Roma e Inter ma rinnoverà col suo club che sogna in grande e prepara una super squadra per il prossimo anno. Arrivano i dettagli sul rinnovo sul sito di Tmw.

"Il tecnico spagnolo non lascia ma raddoppia. Il club degli Hartono ha convinto Fabregas a proseguire nell'ambiziosissimo progetto dei lariani. Niente addio, niente Bayer Leverkusen, niente Roma: nei prossimi giorni Cesc firmerà il rinnovo che lo legherà ancora al Como. Che per l'estate prepara colpi pesanti".