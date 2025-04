Altra finale per Italiano! Il Bologna batte l’Empoli anche al ritorno e raggiunge il Milan

Era tutto apparecchiato per la festa del Dall'Ara e il Bologna non ha tradito le aspettative. Forte dei tre gol di vantaggio accumulati nei 90 minuti del Castellani, i rossoblù si sono presentati all'appuntamento di ritorno sereni per poter orchestrare le danze a proprio piacimento. E già dopo 7 minuti, ha ulteriormente arrotondato il punteggio complessivo con l'1-0 sul tabellone luminoso del Dall'Ara acceso dal colpo di testa di Fabbian. Da lì l'Empoli ha provato comunque a reagire e poco oltre la mezz'ora gli sforzi dei toscani vengono premiati, con l'1-1 firmato da Kovalenko a far fruttare una gran giocata di Sambia sulla trequarti.

Lo scenario e la tavola imbandita spingono il Bologna a non eccedere e a togliere per quanto possibile il piede dal gas, almeno a non spingere a tutti i costi. Con i rossoblù che però rimangono ampiamente in controllo. L’ultima parte del match sembra scorrere via senza particolari emozioni, ma c'è tempo anche per il gol del 2-1 per il Bologna, segnato da Dallinga. Da lì in poi però c'è spazio solamente per la festa e ai sogni del popolo rossoblù, che riassapora la finale di Coppa Italia a distanza di 51 anni dall'ultima volta. La finale di Coppa Italia sarà tra Milan e Bologna allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 maggio, con fischio d'inizio alle ore 21:00.