Altra sorpresa in Coppa Italia: l'Empoli sbanca Torino e vola agli ottavi

Colpaccio dell'Empoli, che sbanca l'Olimpico Grande Torino e passa il turno in Coppa Italia. 2-1 il punteggio per i toscani, che agli ottavi incontreranno la Fiorentina. Dopo una mezz'ora di sostanziale equilibrio, l'Empoli passa in vantaggio grazie alla rete di Ekong, che raccoglie un assist perfetto di Haas, anticipando Walukiewicz e insaccando il vantaggio dei toscani con un ottimo colpo di testa che finisce all'incrocio. Qualche minuto più tardi il Torino protesta per un possibile calcio di rigore dopo un contatto fra Adams e Seghetti, ma l'arbitro lascia giocare ed il VAR non interviene.

Il Toro non ci sta e nonostante l'ottima prova difensiva dell'Empoli, nella ripresa riesce a trovare il pari con Adams. L'attaccante scozzese, fra i migliori dei suoi, anticipa Cacace e insacca la palla del pari su preciso assist di Ricci. Quando tutto lasciava pensare che la sfida sarebbe stata decisa ai calci di rigore, l'Empoli piazza il colpo del ko con Haas: angolo per l'Empoli, la difesa granata non è piazzata al meglio e Haas risolve la mischia in area mandando il pallone allo spalle di Milinkovic-Savic.