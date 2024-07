Altro che conferma: il Milan pensa di cedere Jovic, ha già scelto un altro bomber

vedi letture

Non solo Morata: il Milan continua la ricerca per un altro attaccante da affiancare allo spagnolo in un reparto, quello delle punte, che va verso un totale rinnovamento degli uomini coinvolti.

Potrebbe giocare un ruolo cruciale nella composizione del domino di partenze e arrivi anche Luka Jovic (26 anni). Il numero nove serbo classe 1997, arrivato l'estate scorsa dalla Fiorentina a costo zero, può già lasciare la sponda rossonera di Milano dopo un solo anno. Per lui, secondo quanto appreso da TMW, ci sono già un paio di piste internazionali che vanno scaldandosi: in particolare il nome di Jovic sarebbe entrato nei piani di mercato del Fenerbahce di Mourinho, in Turchia, ma anche dei russi dello Zenit di San Pietroburgo.

La partenza di Jovic a quel punto libererebbe lo spazio in rosa per andare a caccia di un'altra punta e in tal senso gli indizi fanno stringere attorno alla figura di Niklas Fullkrug.