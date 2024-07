Altro che incedibile, primo contatto Juve-Atalanta per Koopmeiners: comincia la trattativa

Nonostante le parole di Percassi che lo ha pubblicamente blindato per la seconda volta, la Juve insiste e prepara l'assalto a Koopmeiners. Ne parla il Corriere dello Sport.

Contatto tra Giuntoli e Percassi e quindi via alla trattativa tra Juve e Atalanta per Teun Koopmeiners. Tra domanda (60 milioni) e offerta (45) c'è ancora distanza ma il contatto delle ultime ore tra i due manager è il primo - fondamentale - segnale per la chiusura dell'affare. Anche perché il calciatore vuole la Juventus e ha informato l'Atalanta di questo.