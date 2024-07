Percassi gela di nuovo la Juventus: "Koopmeiners per noi è incedibile"

"Per Koopmeiners vale sempre lo stesso discorso: è un giocatore fondamentale e non è nei nostri piani cederlo". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, torna a commentare - a margine della presentazione Acqua Lete nuovo main sponsor - la possibile partenza del centrocampista olandese seguito dalla Juventus. I bianconeri stanno cedendo Soulé alla Roma per avere soldi per l'offerta alla Dea, ma queste parole potrebbero frenare l'affare. Verità o semplice strategia da parte del dirigente nerazzurro?