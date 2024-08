Ufficiale Amrabat al Fenerbahce, la Fiorentina: "Grazie della professionalità, 120' all'ultima gara"

Sul gong del mercato estivo, Sofyan Amrabat ha lasciato la Fiorentina. Dopo il suo ritorno dal Manchester United, a un certo punto sembrava che potesse rimanere in viola ma alla fine è passato al Fenerbahce. Di seguito l'annuncio del club turco sui propri canali social: "Benvenuto Sofyan Amrabat. Il nostro club ha inserito nella propria rosa il giocatore della Nazionale marocchina Sofyan Amrabat, che gioca nella Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto. Auguriamo al nostro nuovo calciatore una carriera ricca di scudetti in maglia gialloblù. Società sportiva Fenerbahçe".

Con un post sui propri canali social, la Fiorentina ha salutato così Sofyan Amrabat: "Grazie Sofyan per la tua professionalità, dimostrata fino al 120’ dell’ultima partita, con il giglio sul petto". Il riferimento è al recente match contro la Puskas Akademia, valido per il ritorno dei playoff di Conference. A causa del pareggio ungherese a un soffio dal fischio finale, la sfida è proseguita ai supplementari e poi ai calci di rigore (dove ha prevalso la squadra di Palladino).