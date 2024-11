Anche a Milano la questione stadio è aperta: incontro per capire le intenzioni del Milan

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Incontro oggi tra il presidente del Milan Paolo Scaroni e il sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri, colloquio che era stato chiesto dal primo cittadino per avere un confronto sulle intenzioni del club rossonero riguardo l'area San Francesco. "L'incontro di questa mattina è stato positivo e ha testimoniato ancora una volta - spiega Scaroni - la serietà del progetto e dell'approccio avuto da tutti gli interlocutori coinvolti.

L'amministrazione e le istituzioni hanno da subito tracciato un percorso ben definito, con chiarezza e trasparenza, permettendoci di seguire fino a ora un iter procedurale celere e concreto". L'appuntamento 'è stata l'occasione per fare il punto della situazione sull'iter dell'Accordo di programma che prosegue secondo le tempistiche preventivate e per il quale attualmente è in corso la procedura relativa alla Valutazione Ambientale Strategica', si legge nella nota diffusa dal Comune di San Donato. "Abbiamo avuto - spiega il sindaco Squeri - ulteriore conferma della serietà e della concretezza del progetto che la società sta portando avanti per l'area San Francesco. Da una parte siamo consapevoli che resta ancora aperta un'ipotesi su Milano, ma del resto, come ho ribadito a Scaroni, il via libera da parte della nostra Amministrazione resta vincolato al buon esito dell'Accordo di programma". (ANSA).