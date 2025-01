Anche Fabregas critica Gasperini: “Parla e urla agli arbitri, noi non possiamo”

Un ottimo primo tempo, una ripresa sotto tono. È per molti questa la fotografia del 2-1 subito dal Como, in rimonta, al Sinigaglia con l'Atalanta. Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, non è del tutto d'accordo con questa analisi: "Non so che dire, io ho visto una partita differente da voi giornalisti - dice in conferenza stampa -. Dipende da cosa guardare: penso all'infortunio occorso a Moreno, a Perrone che ha giocato molto bene, io mi tengo il gioco, la competizione, la voglia di fare bene.

Dobbiamo giocare come abbiamo fatto oggi, anche se poi è cambiato tutto. Ho visto che l'Atalanta ha fatto una fatica enorme, poi con la sua panchina forte è normale possano fare la differenza. Complimenti all'Atalanta che ha vinto.

Tensione con Gasperini? Un po', io non parlo mai all'arbitro, lui sì e urlato spesso. Credo serva più rispetto per noi, ma chi sono io per dire questo. Dell'arbitro non dico altro: potevamo gestire meglio le cose ed alcune giocate. Niente da dire, loro vincono la partita con il giocatore più forte che hanno. Ma è stata una partita dura, venire qui da noi è sempre difficile.

Gli infortuni? Ho fiducia in tutti i ragazzi, lavoriamo tanto per fare bene, la squadra cresce e fa tante cose bene. Abbiamo preparato bene la partita, mi dà forza come allenatore. Orgogliosi di loro e per quello che abbiamo fatto finora".