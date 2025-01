Atalanta, altro infortunio: Kossounou out un mese, salta il Napoli

vedi letture

Nuova tegola legata agli infortuni per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Secondo le ultime raccolte da Tmw, la Dea questa mattina ha dovuto fare i conti con l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Odilon Kossounou che hanno evidenziato un infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori della gamba destra. Un problema che terrà il difensore ai box per diverse settimane, con le prime previsioni che parlano di almeno un mese di stop.

Dopo il pareggio con l'Udinese, il tecnico Gian Piero Gasperini aveva così commentato il momento: "Non avere Retegui e Scamacca ha inciso, anche le assenze possono pesare però, in generale, non siamo stati bravi nel reggere la loro fisicità. Sul piano tecnico non abbiamo avuto lucidità. Se non recuperi palla non riesci a generare gioco: in pochi siamo riusciti a tenere il ritmo dell'intera gara. Un calo dovuto ai carichi di lavoro? No, no, semplicemente c'era un avversario fisicamente superiore, i carichi di lavoro sono alibi che non uso. Il momento giusto per affrontare Juventus e Napoli? Non si sa mai se sia il momento giusto, oggi perdiamo Djimsiti, cose che succedono, adesso vediamo se rientreranno Retegui e Cuadrado".