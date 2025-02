Ufficiale Atalanta-Bologna, le formazioni: i nuovi acquisti in panchina. Dallinga dal 1'

Per i nuovi acquisti ci sarà tempo. I tecnici di Atalanta e Bologna, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, per il momento puntano sui vecchi delle proprie rose, lasciando inizialmente in panchina i rinforzi del mercato di gennaio. Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna, quarto di finale di Coppa Italia.

ATALANTA (3-5-2): Rui Patricio; Toloi, Hien Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Odgaard, Fabbian, Ndoye; Dallinga