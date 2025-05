Atalanta, che tegola: Gasperini perde un big per la gara con la Roma?

Dubbio Ademola Lookman in casa Atalanta in vista della sfida di lunedì sera con la Roma. L'attaccante ha lavorato a parte per un'infiammazione al tendine d'Achille destro. Non sembra niente di preoccupate ed il giocatore ha lavorato a parte solo a scopo precauzionale.

Lookman verò rivalutato domani, ma la sua presenza nel big match con la Roma, scontro diretto per la Champions Leaguie, è in dubbio. Vedremo nelle prossime ore se l'allarme rientrerà oppure se il bomber della Dea sarà costretto a dare forfait.