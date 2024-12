Atalanta, Gasperini frena: "Scudetto? Non tutta la rosa è pronta per lottare"

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la decima vittoria di fila a Cagliari e il primo posto blindato. Gli chiedono dello scudetto, del sogno tricolore, ma lui glissa.

"Scudetto? In questo momento non siamo pronti per lottare, o meglio una buona fetta della squadra lo è, ma non tutti. Gli altri devono maturare velocemente su diversi aspetti, una volta fatto questo potremmo fare dei passi in avanti. Abbiamo fatto dieci vittorie consecutive ma non cambia nulla, dobbiamo continuare sulla nostra strada".