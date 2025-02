Atalanta, Gasperini non molla: "Scudetto? Ci crediamo, faremo di tutto per vincere"

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Gewiss Stadium per 0-0 contro il Cagliari. "I punti si potevano ottenere anche così, in questo periodo siamo un po' in difficoltà numerica in attacco. Facciamo più fatica a vincere le partite soprattutto in casa nonostante il lungo dominio, poi viene fuori questo risultato. La qualità del gioco è stata molto buona, non siamo poi così in tanti fuori ma manca solo Lookman e Kolasinac. Dobbiamo prendere atto che siamo così che qualche volta in questo tipo di partita facciamo fatica a concretizzare. Siamo usciti in questo modo da questo mese e facciamo qualche fatica in più, ma la squadra piano piano finirà bene il girone di ritorno".

Lazio-Napoli e Inter-Juventus le vedrete con particolare interesse?

"Per lo Scudetto? Noi ci crediamo e cercheremo di fare di tutto per vincere".

Squadra matura in vista della sfida con il Brugge?

"Ci teniamo tanto soprattutto per come è finita l'andata, hanno qualità tecniche e atletiche. Dobbiamo fare dei gol, vincere la partita non basta e si è complicata con quel finale. Dobbiamo cercare di fare di tutto per superare il turno, un turno che alla vigilia era alla nostra portata".