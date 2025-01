Ufficiale Atalanta, i convocati per il recupero con la Juve: Gasp ritrova Retegui

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, in programma per domani e valida per il recupero dalla diciannovesima giornata di Serie A, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati. Out Kossounou, Cuadrado e Scamacca, mentre tornano a disposizione Djimsiti e Retegui.

L'elenco completo.

Portieri: Carnesecchi, Rui Patrício, Rossi.

Difensori: Djimsiti, Hien, Kolasinac, Scalvini, Toloi.

Centrocampisti: Bellanova, Brescianini, De Roon, Ederson, Pasalic, Ruggeri, Samardzic, Zappacosta.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Palestra, Retegui, Sulemana, Zaniolo