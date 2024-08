Atalanta, intervento riuscito per Scamacca: tornerà nel girone di ritorno

L’attaccante dovrà effettuare prima un percorso in clinica e poi riprenderà confidenza con il campo

Inizia un periodo difficile per Gianluca Scamacca, atteso dal recupero dal grave infortunio al ginocchio rimediato domenica in amichevole contro il Parma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’intervento per ricomporre la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito e ora la fase riabilitativa è iniziata.

L’attaccante dovrà effettuare prima un percorso in clinica e poi riprenderà confidenza con il campo. Non prima di 2/3 mesi comunque. L’idea è di rivederlo nel girone di ritorno. Per un infortunio del genere serve calma e pazienza per non forzare i tempi. Troppo importante che il recupero sia definitivo e totale. Nella notte tra lunedì e martedì il popolo bergamasco ha fatto sentire la vicinanza a Gianluca appendendo uno striscione appena fuori il Gewiss Stadium dietro la Curva Nord: "Forza Scamacca". Una spinta in più per tornare di nuovo protagonista.