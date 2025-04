Atalanta-Lecce spostata a domenica, dissenso dei salentini: la posizione della Lega

Sono ore concitate e di grande sofferenza in casa Lecce dopo il lutto che ha colpito in mattinata il club salentino, alle prese con la prematura e scioccante scomparsa a soli 38 anni di Graziano Fiorita, fisioterapista della società che vantava un trascorso di oltre vent'anni all'interno della struttura.

E la partita inizialmente prevista per domani sera tra lo stesso Lecce e l'Atalanta è stata spostata a domenica, una decisione che però non trova il favore della società giallorossa. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, la scelta della data in cui riprogrammare l'incontro è stata presa unilateralmente da Lega Serie A, con il Lecce che avrebbe voluto un po' più di tempo per affrontare il lutto e preparare quindi la trasferta. Il Lecce dunque esprime indirettamente dissenso nei confronti della decisione. E, a differenza di quanto comunicato in precedenza, domani la squadra non sosterrà alcuna seduta di allenamento.

Questa la posizione ufficiosa di Lega Serie A sul tema: un rinvio a data da destinarsi a questo punto della stagione rischierebbe di compromettere la regolarità del campionato. E dai corridoi di via Rosellini trapela che lo stesso Lecce sarebbe stato d'accordo a spostare la partita a domenica prima di disporre il rinvio effettivo.