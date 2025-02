Atalanta, Lookman obiettivo di Man United, Newcastle e non solo: Inter e Juve osservano

Newcastle e Manchester United stanno pensando di tentare l'assalto ad Ademola Lookman la prossima estate. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, l'attaccante nigeriano dell'Atalanta, dopo il litigio con il tecnico Gasperini, in estate saluterà la Dea e diversi club stanno osservando la situazione con grande interesse. I Magpies addirittura hanno inviato degli osservatori per visionarlo dal vivo.

Il prezzo che è stato fissato dai Percassi è di circa 65 milioni di euro. Insieme ai Red Devils potrebbero farsi avanti anche PSG, Juventus e Inter, con i prossimi mesi che saranno decisivi per capirne di più. Il classe '97 vanta 107 presenze e 49 gol con i nerazzurri tra tutte le competizioni. Nel suo palmares c'è un'Europa League, vinta con una tripletta in finale, il premio di calciatore africano dell'anno 2024 e un Mondiale U20.

In Nazionale con la Nigeria ha disputato 23 gare segnando 6 gol, alle quali ci sono da aggiungere le 11 partite con l'Inghilterra Under 21, con una rete all'attivo, le 15 sfide con l'Inghilterra Under 20, con 4 centri, e le 6 con l'Inghilterra Under 19. In carriera ha vestito pure le maglie di Charlton, Everton, Leicester, Fulham e Lipsia, segnando rispettivamente 12, 4, 8, 4 e 5 reti.