Atalanta, Percassi beffa Giuntoli e la Juve: "Mai pensato di cedere Koopmeiners"

vedi letture

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa specificando che "Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l'Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione". L'ad ha poi ribadito con fermezza che il centrocampista olandese non verrà ceduto. Beffa dunque per la Juve e Giuntoli, da tempo sul giocatore.