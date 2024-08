Ultim'ora Atalanta, Retegui affare sprint: è già a Milano per le visite mediche

Mateo Retegui è già a Milano per le visite mediche con l'Atalanta. Affare rapidissio da parte della Dea per sostituire Scamacca infortunato. Al Genoa 22 milioni più 3 di bonus. Il Genoa ora pensa a Simeone per la sua sostituzione e intanto frena per Gudmundsson alla Fiorentina.