Atalanta, rientrato il nuovo caso Lookman: oggi allenamento regolare
Nessun "caso" Lookman aperto in casa Atalanta. Già subito dopo la partita contro il Marsiglia, infatti, c'era stato il chiarimento in spogliatoio fra mister Juric e l'attaccante nigeriano, come aveva spiegato lo stesso allenatore croato nella conferenza post partita all'Orange Vélodrome.
"Questioni di campo che si risolvono nello spogliatoio", aveva chiarito Jurić. E così è stato mercoledì notte. Oggi, dopo un giorno di riposo concesso alla squadra, Ademola Lookman ha lavorato come sempre in gruppo sotto la guida di Ivan Juric, con già tutto messo alle spalle da più di 24 ore. L'attaccante nigeriano si candida per una maglia da titolare anche contro il Sassuolo.
