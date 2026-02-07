Giovane celebra la vittoria sui social: "Abbiamo dimostrato di essere uniti e forti!"

Giovane Santana Do Nascimento, attaccante azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha esultato per la vittoria del Napoli contro il Genoa: "Una grande vittoria oggi! Voglio congratularmi con tutti per la loro prestazione! Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e forte! Grazie Dio!".

