Ultim'ora Atalanta, scelto il sostituto di Juric: manca solo l'annuncio. Debutterà contro il Napoli

Oggi c'è stato un incontro fra Tony D'Amico, direttore tecnico dell'Atalanta, e Raffaele Palladino, il prossimo comandante in capo per i nerazzurri. Il summit, come riporta TMW, ha portato sostanzialmente a una fumata bianca, con il tecnico che firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2027, esattamente la stessa scadenza di Ivan Juric. Dopo le tante voci che si sono rincorse ieri, manca solo il comunicato ufficiale per avere un nuovo tecnico a Bergamo, dopo i tredici punti in classifica - in undici partite - del tecnico spalatino.

Durante il corso del pomeriggio c'è stato anche l'addio di Ivan Juric che "è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

Probabile che a breve ci sia, quindi, la nota ufficiale per il benvenuto all'ex allenatore della Fiorentina. Lui stesso era da mercoledì scorso a Milano con il suo staff, aspettando una chiamata della Juventus che non è mai arrivata. Così, dopo solamente quattro mesi dall'interregno Juric, l'Atalanta volta pagina scegliendo un allenatore che nella scorsa stagione aveva raccolto 65 punti e una semifinale di Conference.