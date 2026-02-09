Doppio Malen! La Roma dimentica Udine e batte il Cagliari

Dopo la pesante sconfitta di Udine, la Roma era chiamata a una risposta immediata e all’Olimpico non delude. I giallorossi dominano il Cagliari con un netto 2-0, trascinati da uno straordinario Malen, autore di una doppietta che indirizza e chiude la gara. Sotto gli occhi attenti di Francesco Totti in tribuna, la squadra di Gasperini scende in campo con intensità e qualità, conquistando tre punti fondamentali che valgono l’aggancio alla Juventus al quarto posto in classifica. Per il Cagliari, invece, arriva una battuta d’arresto dopo una serie di prestazioni positive.

La Roma parte fortissimo, spinta anche da un’atmosfera elettrica, e crea occasioni in serie già nel primo tempo. Il vantaggio arriva al 25’, quando Malen si inserisce con tempi perfetti e supera Caprile con un tocco di grande classe. Nella ripresa i giallorossi gestiscono il ritmo, concedendo qualcosa in più agli ospiti ma senza mai perdere il controllo, trovando poi il raddoppio ancora con Malen, letale su assist dalla destra. Nel mezzo anche il debutto incoraggiante di Bryan Zaragoza, che mostra sprazzi di talento. Il 2-0 finale certifica una vittoria meritata e una prestazione convincente sotto ogni aspetto.