CLASSIFICA - La Roma aggancia la Juve al quarto posto: giallorossi a -3 dal Napoli

vedi letture

Gian Piero Gasperini risponde a Luciano Spalletti, approfittando del pareggio bianconero di ieri. Con la vittoria casalinga sul Cagliari, la Roma sale infatti a 46 punti in classifica, agganciando la Juventus al quarto posto e portandosi a -3 dal Napoli terzo (12 dall’Inter prima). Il Cagliari resta ovviamente a 28 punti, e vede avvicinarsi alcune formazioni dal basso, su tutte il Parma che ha battuto il Bologna al Dall’Ara.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 58 (24 partite giocate)

Milan 50 (23)

Napoli 49 (24)

Juventus 46 (24)

Roma 46 (24)

Como 41 (23)

Atalanta 39 (24)

Lazio 33 (24)

Udinese 32 (24)

Bologna 30 (24)

Sassuolo 29 (24)

Cagliari 28 (24)

Torino 27 (24)

Parma 26 (24)

Genoa 23 (24)

Cremonese 23 (24)

Lecce 21 (24)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 15 (24)

Verona 15 (24)