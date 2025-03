Atalanta, situazione infortuni intricata: in 8 si allenano a parte

Terminata anche la sosta nazionali di marzo, è tempo di ributtarsi sulla Serie A. Tutte le squadre con i rispettivi allenatori stanno riaccogliendo gli ultimi giocatori al rientro dagli impegni internazionali con le proprie Rappresentative, compresa l'Atalanta, che tra quattro giorni dovrà affrontare l'inizio di un rush finale impegnativo a giudicare dal calendario.

La trasferta con la Fiorentina il 30 marzo, poi Lazio, Bologna e Milan (fuori casa) filate, per tentare di rimanere agganciati al treno Scudetto nonostante il ko pesante subito con l'Inter nello scontro diretto al Gewiss Stadium (2-0 per i nerazzurri di Inzaghi). Con il Napoli di Antonio Conte sempre aggrappato al sogno di pitturare di nuovo il tricolore di azzurro. Ma andiamo a conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla Dea da Zingonia: stando alle informazioni riportate dalla redazione di TuttoMercatoWeb, nella giornata odierna Kolasinac e Hien sono rientrati dalle rispettive Nazionali (Bosnia e Svezia).

Ma mister Gasperini si trova alle prese con una situazione intricata tra infortunati, giocatori in riabilitazione e sulla via del recupero. Da un lato due giocatori, Cuadrado e Kossounou, hanno svolto del lavoro individuale in campo mentre Sulemana solo una sessione parziale, tuttavia in gruppo. Il giovane Palestra, fermato da un problema muscolare, ha svolto delle terapie in attesa di accertamenti strumentali, al pari dei lungodegenti Scalvini e Scamacca. Terapie anche per Retegui, rientrato in anticipo dopo essersi fatto male in ritiro con l'Italia, e Posch. Domani è prevista una seduta pomeridiana agli ordini dell'allenatore.