Ufficiale Atalanta, subito infortunio per Maldini: salterà il Verona

Alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona al Bentegodi, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati. Ai vari Kolasinac, Carnesecchi, Lookman, Scalvini, Scamacca e Kossounou, assenti annunciati, si aggiunge però anche Daniel Maldini, che non sarà a disposizione per la trasferta in Venero. L'ex Monza ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro; le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Maldini era appena arrivato e sarà così subito costretto a saltare la prima per lui in nerazzurro.

L'elenco completo

Portieri: Rui Patricio, Rossi, Vismara.

Difensori: Djimsiti, Hien, Obric, Posch, Toloi

Centrocampisti: Bellanova, Brescianini, Cassa, Cuadrado, De Roon, Ederson, Palestra, Pasalic, Ruggeri, Sulemana, Samardzic, Zappacosta.

Attaccanti: De Ketelaere, Retegui, Vlahovi.