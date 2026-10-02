Atta, la Fiorentina ha bruciato due big ma ora aspetta possa sbloccarsi

È stato uno degli acquisti più importanti dell’estate, sia per la cifra investita sia per la concorrenza rimasta a guardare. La Fiorentina ha acquistato Arthur Atta dall’Udinese per 25 milioni di euro più bonus, riconoscendo al club friulano anche il 30% sulla futura rivendita. Un investimento significativo per il centrocampista francese, seguito anche da Juventus e Inter, dopo una stagione chiusa con cinque gol e tre assist. A Firenze Atta era chiamato a portare qualità, personalità e intraprendenza in una squadra profondamente rinnovata.

L’impatto, però, è stato finora al di sotto delle aspettative, nonostante il minutaggio importante: il francese è partito titolare in quattro delle prime cinque partite. Lo scrive Tmw.