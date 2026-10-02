Koné: "Meglio il cibo francese di quello italiano. Pasta meglio della pizza"

Manu Koné, centrocampista della Roma e della nazionale francese, ha parlato ai canali ufficiali dei Bleus raccontando alcuni aspetti della sua quotidianità e facendo anche un confronto tra Italia e Francia. Il giocatore non ha nascosto le proprie preferenze: "La nostra cucina e la nostra musica sono migliori di quelle italiane, così come Parigi la preferisco come città a dove vivo". Koné ha poi fatto una distinzione sul cibo: "Per quanto riguarda il cibo meglio la pasta della pizza".

Koné: "Da giocatore della Roma voglio vincere"

Dalle curiosità sulla vita quotidiana, Koné è poi passato alla sfida contro gli Azzurri, sottolineando quanto la partita sia importante per la Francia: "Da giocatore della Roma voglio vincere. Ci saranno tante battute e sfotto, ma al di là di questo so che è una partita importante per il Paese e per l'allenatore. Quindi vogliamo vincere. È questa la cosa più importante".