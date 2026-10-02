Fiorentina in pressing su un difensore seguito anche dal Napoli
La Fiorentina ha appena concluso un mercato importante, caratterizzato da diversi acquisti di peso, ma ora i dirigenti stanno già valutando possibili profili per rafforzare ulteriormente la squadra. Il progetto è quadriennale e prevede, dopo l'investimento iniziale, l'inserimento graduale di giocatori capaci di migliorare progressivamente l'organico. Tra i nomi monitorati per la difesa c'è Tiago Gabriel, protagonista di una stagione positiva con il Lecce. Il Milan si era interessato al centrale nell'ultima estate, presentando anche un'offerta, ma il club salentino aveva deciso di non prenderla in considerazione. Lo si legge su Tmw. Anche il Napoli lo aveva messo nel mirino.
Tiago Gabriel nel mirino, ma serve prima una cessione
Per la Fiorentina, il difensore potrebbe diventare presto un'ipotesi concreta, anche se un eventuale assalto dipenderà prima da una cessione. Resta da definire il futuro di Pongracic, arrivato proprio dal Lecce due stagioni fa per 15 milioni di euro, come sostituto di Milenkovic, ceduto al Nottingham Forest.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro