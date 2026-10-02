Fiorentina in pressing su un difensore seguito anche dal Napoli

La Fiorentina ha appena concluso un mercato importante, caratterizzato da diversi acquisti di peso, ma ora i dirigenti stanno già valutando possibili profili per rafforzare ulteriormente la squadra. Il progetto è quadriennale e prevede, dopo l'investimento iniziale, l'inserimento graduale di giocatori capaci di migliorare progressivamente l'organico. Tra i nomi monitorati per la difesa c'è Tiago Gabriel, protagonista di una stagione positiva con il Lecce. Il Milan si era interessato al centrale nell'ultima estate, presentando anche un'offerta, ma il club salentino aveva deciso di non prenderla in considerazione. Lo si legge su Tmw. Anche il Napoli lo aveva messo nel mirino.

Tiago Gabriel nel mirino, ma serve prima una cessione

Per la Fiorentina, il difensore potrebbe diventare presto un'ipotesi concreta, anche se un eventuale assalto dipenderà prima da una cessione. Resta da definire il futuro di Pongracic, arrivato proprio dal Lecce due stagioni fa per 15 milioni di euro, come sostituto di Milenkovic, ceduto al Nottingham Forest.