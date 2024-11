Ufficiale Baldanzi ko, lascia il ritiro dell’Italia U21 e torna a Roma: a rischio per Napoli?

vedi letture

Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Baldanzi in vista della gara contro il Napoli al rientro dalla sosta.

Tommaso Baldanzi torna a Roma. L’attaccante ieri non ha preso alla sfida dell'Italia Under 21 contro la Francia, rimanendo in panchina per tutto l'incontro per un piccolo risentimento muscolare e salterà anche l'amichevole contro l'Ucraina. Baldanzi ha lasciato il ritiro degli azzurrini a scopo precauzionale e farà dunque ritorno nella Capitale.

Di seguito il comunicato della Nazionale Under 21 apparso sul sito della FIGC: "Il centrocampista della Roma Tommaso Baldanzi, causa indisponibilità per la partita contro l'Ucraina, ha fatto rientro nella Capitale". Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Baldanzi in vista della gara contro il Napoli al rientro dalla sosta.