Balotelli ha voglia di tornare a giocare in Italia: "Quando firmo, smonto questa Serie A"

vedi letture

Mario Balotelli ha voglia di tornare ad essere protagonista in una squadra di Serie A e non lo sta di certo mandando a dire. L'attaccante italiano ha infatti partecipato a una diretta streaming su Twitch della pagina 'Vox to Box', nel corso della quale Balo è stato paragonato a Joel Pohjanpalo, attualmente centravanti titolare del Venezia neopromosso in massima divisione.

Ha detto Balotelli a proposito dell'accostamento tra lui e il finlandese: "Però sei bastardo, in questo momento non ho nessuna squadra... Attaccami quando comincio a giocare di nuovo. Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta? Ma vaffanc... Tu e la Serie A. È una promessa, quando firmerò per qualche club io questa Serie A te la smonto".