Ultim'ora Balotelli torna in Serie A! Il Genoa ha chiuso l'accordo: svelato l'ingaggio

Oggi è stata la giornata decisiva per l'approdo al Genoa di Mario Balotelli. L'attaccante italiano torna in Serie A a cinque anni di distanza dall'ultima volta, nelle scorse ore è stato chiuso l'accordo con la società rossoblu: "Super Mario" percepirà un ingaggio di 250 mila euro più bonus fino a fine stagione, come riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira.