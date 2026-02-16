Foto
Serie A, la classifica dopo la 25ª: Napoli a +4 sul 5° posto, ma l'Inter è lontanissima
Con il posticipo del lunedì si è chiusa la 25ª giornata di Serie A. Questo turno vede il Napoli salire a 50 punti e guadagnare una lunghezza sulla Juventus quinta, ora a -4, e resta a distanza invariata la Roma. La vetta, però, è ormai lontanissima e forse irraggiungibile: l'Inter è in fuga a quota 61.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 25ª giornata:
Inter 61 punti (25 partite)
Milan 53 (24)
Napoli 50 (25)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (25)
Atalanta 42 (25)
Como 41 (24)
Lazio 33 (25)
Bologna 33 (25)
Sassuolo 32 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 29 (25)
Cagliari 28 (25)
Torino 27(25)
Cremonese 24 (25)
Genoa 24 (25)
Lecce 24 (25)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Hellas Verona 15 (25)
Serie A
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com