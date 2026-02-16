Foto Serie A, la classifica dopo la 25ª: Napoli a +4 sul 5° posto, ma l'Inter è lontanissima

vedi letture

Con il posticipo del lunedì si è chiusa la 25ª giornata di Serie A. Questo turno vede il Napoli salire a 50 punti e guadagnare una lunghezza sulla Juventus quinta, ora a -4, e resta a distanza invariata la Roma. La vetta, però, è ormai lontanissima e forse irraggiungibile: l'Inter è in fuga a quota 61.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 25ª giornata:

Inter 61 punti (25 partite)

Milan 53 (24)

Napoli 50 (25)

Roma 47 (25)

Juventus 46 (25)

Atalanta 42 (25)

Como 41 (24)

Lazio 33 (25)

Bologna 33 (25)

Sassuolo 32 (25)

Udinese 32 (25)

Parma 29 (25)

Cagliari 28 (25)

Torino 27(25)

Cremonese 24 (25)

Genoa 24 (25)

Lecce 24 (25)

Fiorentina 21 (25)

Pisa 15 (25)

Hellas Verona 15 (25)